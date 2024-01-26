На газовом месторождении на севере Ирака после бомбардировки вспыхнул пожар

В результате атаки, совершенной неизвестными группировками на газовом месторождении в районе Чамчамаль Иракского Курдистана вспыхнул сильный пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил информационный портал Shafaq News, со ссылкой на свои источники.

Бомбардировке, в результате которой произошел пожар, подверглось месторождение Хормор. На месте работают пожарно-спасательные отряды. Размеры ущерба пока неизвестны.

Shafaq News также сообщил, что вечером 25 января атаке БПЛА, начиненных взрывчаткой, подверглись и военные базы международной коалиции на севере и западе Ирака. Беспилотный летательный аппарат был сбит в воздушном пространстве военной базы Харир вблизи международного аэропорта Эрбиль.

Иракские вооруженные группировки во время военных операций Израиля в секторе Газа неоднократно нападали на военные базы американских и коалиционных сил в Ираке и Сирии. В ответ США также наносят удары по объектам вооруженных группировок.