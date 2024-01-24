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Самолеты ВС РА совершили учебно-тренировочные полеты в Лорийской области

Самолеты ВС РА совершили учебно-тренировочные полеты в Лорийской области

ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 января самолеты Вооруженных Сил Республики Армения совершили учебно-тренировочные полеты в Лорийской области.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны РА Арам Торосян на своей странице в Facebook.


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