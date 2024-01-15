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Северная Корея запустила сверхзвуковую баллистическую ракету на твердом топливе

Северная Корея запустила сверхзвуковую баллистическую ракету на твердом топливе

Северная Корея объявила об успешном запуске твердотопливной сверхзвуковой баллистической ракеты. Межконтинентальная баллистическая ракета с управляемой сверхзвуковой боеголовкой была запущена 14 января. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию агентства «Yonhap».

По данным Центрального информационного агентства Кореи, запуск был произведен с целью проверки функционирования страны по разработке мощных систем вооружения. Пхеньян подчеркнул, что испытательный запуск не повлиял на безопасность ни одной из соседних стран и не имеет никакого отношения к региональной ситуации.

По данным южнокорейского военного ведомства, ракета была запущена из района Пхеньяна в 14: 00 по местному времени. Она преодолела около 1000 км, затем упала в море. В Сеуле считают, что межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, разрабатываемая КНДР, способна поражать американские военные базы в Японии и на Гуаме. Межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность действия от 3000 до 5500 км.

Северная Корея и ранее, 18 декабря, запускала твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.

Министр обороны Южной Кореи назвал запуск ракеты провокацией, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие КНДР использовать технологию баллистических ракет.


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