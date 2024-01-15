Северная Корея запустила сверхзвуковую баллистическую ракету на твердом топливе

Северная Корея объявила об успешном запуске твердотопливной сверхзвуковой баллистической ракеты. Межконтинентальная баллистическая ракета с управляемой сверхзвуковой боеголовкой была запущена 14 января. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию агентства «Yonhap».

По данным Центрального информационного агентства Кореи, запуск был произведен с целью проверки функционирования страны по разработке мощных систем вооружения. Пхеньян подчеркнул, что испытательный запуск не повлиял на безопасность ни одной из соседних стран и не имеет никакого отношения к региональной ситуации.

По данным южнокорейского военного ведомства, ракета была запущена из района Пхеньяна в 14: 00 по местному времени. Она преодолела около 1000 км, затем упала в море. В Сеуле считают, что межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, разрабатываемая КНДР, способна поражать американские военные базы в Японии и на Гуаме. Межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность действия от 3000 до 5500 км.

Северная Корея и ранее, 18 декабря, запускала твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.

Министр обороны Южной Кореи назвал запуск ракеты провокацией, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие КНДР использовать технологию баллистических ракет.