Премьер-министр Никол Пашинян принял министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра РА.

Никол Пашинян, обратившись к послу с приветственной речью, сказал: «Уважаемый министр, приветствую Вас и Вашу делегацию в Республике Армения. Для нас это очень важный визит, потому что у нас достаточно обширная повестка с братской и дружественной Грецией, также очень важное сотрудничество в рамках Евросоюза. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за поддержку, которую Греция вместе с Европейским Союзом и международным сообществом в целом оказывала и оказывает нам. Конечно, мы не считаем, что нам удалось в полной мере использовать потенциал развития наших отношений как в двустороннем, так и в многостороннем плане. Надеюсь, что в результате этого визита мы повысим уровень использования этого потенциала. Я хотел бы передать теплые приветствия премьер-министру Мицотакису. Надеюсь, что появятся новые возможности встретиться с ним. Я думаю, что у нас в Гранаде состоялся очень важный частный разговор, и, конечно, углубление наших отношений с Грецией очень важно для нас».

Министр иностранных дел Греции ответил: «Ваше Превосходительство господин Премьер-министр, для меня большая честь находиться здесь и видеть Вас лично. У меня состоялась очень продуктивная и конструктивная встреча с моим другом и коллегой министром иностранных дел Мирзояном. Наши два народа связаны прочными историческими узами, и мы хотим не только сохранить эти связи, но и развивать их, поскольку считаем, что армянский народ является не только нашим партнером, но и нашим близким другом. У нас братские отношения, идущие из глубины веков. Господин Премьер-министр, этот мой визит является важным сигналом для наших двусторонних отношений и готовности Премьер-министра нашей страны, который передает Вам теплые приветствия. Хотел бы подчеркнуть, что правительство Греции готово поддерживать Армению по всем возможным направлениям, как в отношениях с Евросоюзом, так и в перспективе диалога по интеграции Армении в европейскую семью».

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и укрепления армяно-греческих отношений. В частности, обсуждались темы, связанные с сотрудничеством в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, возможностями реализации новых совместных программ.

Состоялся обмен мыслями относительно процессов, происходящих на Южном Кавказе, в том числе хода переговоров по армяно-азербайджанскому мирному договору, шагов, предпринятых правительством РА для решения проблем людей, принудительно перемещенных в результате проводимой Азербайджаном политики этнических чисток в отношении народа Нагорного Карабаха. Стороны подчеркнули и поддержку международного сообщества.

Было отмечено и дальнейшее развитие отношений между Арменией и Европейским Союзом.