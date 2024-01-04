СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане

Совет безопасности ООН строжайшим образом осуждает теракт в иранском Кермане и призывает привлечь к ответу его организаторов, спонсоров и исполнителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении Совбеза для прессы.

"Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили… террористический акт в городе Керман (ИРИ) 3 января 2024 года", - сказано в заявлении.

Члены Совета безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

"Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого террористического акта. Они призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ ООН, активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении", - говорится в заявлении.

Совбез подтвердил, что любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания.