Целевой показатель экономического роста Армении на 2024 год установлен на уровне 7 процентов

ЕРЕВАН, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Целевой показатель экономического роста Армении в 2024 году остается на уровне 7 процентов.



Как сообщает «Арменпресс», об этом министр финансов Ваге Оганесян заявил в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год на совместном заседании постоянных комиссий НС.



"Что касается прогнозов экономического роста, с учетом последних событий мы считаем, что в 2023 году мы обеспечим экономический рост не менее 7,2 процента. Напомню, что в нашем бюджетном сценарии заложен 7-процентный экономический рост. В 2024 году мы продолжаем ориентироваться на 7-процентный экономический рост. Рост дефлятора в 2023 году будет ниже запланированного на уровне 3,2 процента, и мы считаем, что вернемся к целевому показателю в 4 процента. В результате всего этого номинальный ВВП скорректировался немного ниже", - сказал министр финансов.



По его мнению, локомотивом экономического роста останется сфера услуг, а движущей составляющей - потребление.



"Увеличение инвестиций и экспорта также будет способствовать экономическому росту", - добавил министр.