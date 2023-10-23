Нарушение срока поставки влечет санкции: председатель  комиссии по обороне и безопасности Парламента Армении

Армения заплатила деньги за закупку российского оружия и теперь ждет поставки.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности НС РА Андраник Кочарян, отвечая на вопрос журналистов, где вооружение на $400 миллионов, закупленное у России.

«Мы заплатили эти миллионы, чтобы иметь оружие, теперь мы ждем его. Мне кажется, что любой контракт предусматривает сроки, а в случае нарушения сроков – санкции», - заявил Кочарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за поставку вооружения одной из стран-союзников Армении были заплачены сотни миллионов долларов, однако оружие так и не поступило.