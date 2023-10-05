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Для урегулирования давнего конфликта важен диалог между Арменией и Азербайджаном: Госдепартамент США

Для урегулирования давнего конфликта важен диалог между Арменией и Азербайджаном: Госдепартамент США

США учтут, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи, запланированной на 5 октября в Гранаде, хотя США неоднократно подчеркивали важность диалога между сторонами. Как передает «Арменпресс», это заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы учтем, что президент Алиев не будет участвовать в предлагаемой встрече в Гранаде. Однако мы всегда определенно давали понять, что для разрешения этого давнего конфликта необходим диалог между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь и другие присутствующие здесь продолжают активно участвовать в этом вопросе, и мы продолжим над этим работать», - сказал Патель.

Отвечая на вопрос, собираются ли США сделать то же самое и изменить свою позицию после объявленной Францией военной помощи Армении, Патель сказал: «У меня нет заявления об изменении позиции. Позвольте мне еще раз отметить, что мы по-прежнему считаем, что диалог между Арменией и Азербайджаном остается чрезвычайно важным для достижения достойного и прочного мира на Южном Кавказе».

Он подчеркнул, что госсекретарь США продолжает принимать личное участие в этом деле и поддерживает регулярные контакты со своими коллегами из обеих стран


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