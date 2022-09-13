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НАТО призывает к немедленному прекращению военных действий

НАТО призывает к немедленному прекращению военных действий

Специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина выразил обеспокоенность в связи с нападением Азербайджана на Армению. Как передает «Арменпресс», о ситуации он сделал запись на своей странице в Twitter.

«Я глубоко обеспокоен обстрелами на границе Армении и Азербайджана, в том числе и ударами по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре территории Армении. НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и к деэскалации ситуации», - отметил Хавьер Коломина.
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