НАТО призывает к немедленному прекращению военных действий

Специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина выразил обеспокоенность в связи с нападением Азербайджана на Армению. Как передает «Арменпресс», о ситуации он сделал запись на своей странице в Twitter.

«Я глубоко обеспокоен обстрелами на границе Армении и Азербайджана, в том числе и ударами по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре территории Армении. НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и к деэскалации ситуации», - отметил Хавьер Коломина.