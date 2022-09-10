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Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение на один год

Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение на один год

Президент США Джо Байден в пятницу продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Белого дома

 «Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение и полномочия, принятые для борьбы с этим чрезвычайным положением, должны оставаться в силе после 14 сентября 2022 года», — говорится в заявлении.

Решение о введении чрезвычайного положения было принято властями США 14 сентября 2001 года, через три дня после известных терактов.


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