Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение на один год
13:05, 10 Сентябрь 2022
Президент США Джо Байден в пятницу продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Белого дома
«Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение и полномочия, принятые для борьбы с этим чрезвычайным положением, должны оставаться в силе после 14 сентября 2022 года», — говорится в заявлении.
Решение о введении чрезвычайного положения было принято властями США 14 сентября 2001 года, через три дня после известных терактов.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм