Podcast-ՍոցUp: в рамках программы дарения 46 выпускников детских домов получили квартиры

Срок заключения договоров дарения квартир со 163 выпускниками детских организаций и детьми, оставшимися без попечения родителей, продлен еще на 12 месяцев, до 1 сентября 2023 года. Договоры дарения заключены с 46 бенефициарами.

Подробности о программе в рамках подкаста «Арменпресс» Podcast-ՍոցUp представил начальник Управления демографии и социальных гарантий семьи Министерства труда и социальных вопросов РА Артак Арутюнян.

«Программа принята решением правительства в августе 2020 года. Речь идет о безвозмездной передаче квартир, приобретенных для выпускников детских организаций и детей, оставшихся без попечения родителей в 2003-2010 гг. В те годы Министерство труда и социальных дел приобрело квартиры примерно для 163 воспитанников детских домов, которые были переданы им на договорной основе с правом безвозмездного пользования. По решению правительства в 2020 году было принято решение эти квартиры передать им в дар. Программа продолжается, но есть и проблемы, в связи с чем, мы распространили проект соответствующего решения о продлении программы еще на год », - рассказал Артак Арутюнян.

Таким образом, срок заключения договоров дарения продлен еще на 12 месяцев, то есть до 1 сентября 2023 года. На сегодняшний день программой воспользовались 46 бенефициаров, с ними уже заключены договоры дарения. Государство дарит квартиру при условии, что она не будет продана в течение 2-х лет. Через 2 года они смогут распорядиться ею так, как захотят. Квартиры есть как в Ереване, так и в разных областях республики.

Несколько месяцев назад стало известно о лицах, не имеющих права быть включенными в государственную программу дарения квартир выпускникам детского дома, и в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Артак Арутюнян подчеркнул, что необходимо установить четкие критерии соответствия бенефициаров.

Узнать подробности можно, прослушав подкаст.