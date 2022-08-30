В США умер первый пациент с оспой обезьян
Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян.
Как передает Арменпресс со ссылкой наРИА Новости, об этом сообщил местный департамент здравоохранения.
По данным департамента, умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон, с ослабленным иммунитетом.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 21:27 В США умер первый пациент с оспой обезьян
- 20:50 В Туапсе состоялся юбилейный фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос»
- 19:38 Премьер Греции предсказал для Европы чрезвычайно трудную зиму
- 19:14 Глава ГШ ВС РА и глава миссии МККК коснулись репатриации армянских пленных, содержащихся в Азербайджане
- 18:57 Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбыл в Брюссель
- 18:55 Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили организационные и процедурные вопросы
- 18:40 В отношении 2 лиц возбуждено уголовное преследование за переход на сторону врага и за госизмену
- 18:15 Луиш Фигу отметил фаворитов Чемпионата мира в Катаре
- 18:06 Появление Генриха Мхитаряна в Inter говорит о его таланте. Луиш Фигу
- 18:00 Анонс мероприятий на 31 августа
- 17:42 Асфальтируется объездной участок Капан-Чакатен автодороги Капан-Цав
- 17:36 Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн
- 17:23 Семьи пропавших без вести в Армении ждут новостей о своих родственниках. Миссия МККК в РА
- 17:17 Число внутренне перемещенных лиц на Украине выросло до 6,9 млн
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-08-22
- 17:14 Азиатские индексы - 30-08-22
- 17:05 Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое
- 16:38 Многим пекарням в Австрии грозит закрытие из-за роста цен на энергоресурсы
- 16:32 В Бангалоре состоялась армяно-индийская конференция
- 16:10 Известно, какую сумму планируется выделить пострадавшим от взрыва в «Сурмалу» и семьям погибших
- 16:05 Спецподразделения Грузии и США провели совместные учения
- 15:46 В Мексике взорвался газопровод
- 15:42 The Show Must Go On: на сцене STARMUS выступят Брайан Мэй и Серж Танкян
- 15:18 CNN: делегация МАГАТЭ прибыла в Киев
- 15:04 Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России
13:01, 26.08.2022
3608 просмотров Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
14:42, 27.08.2022
3164 просмотров Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева
12:06, 23.08.2022
1950 просмотров В Армении впервые в онлайн формате пройдут Дни российского кино
18:28, 26.08.2022
1840 просмотров Виталий Баласанян никогда не занимался деятельностью, противоречащей интересам армянского народа. СБ Арцаха
15:36, 27.08.2022
1832 просмотров Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Гаджиев