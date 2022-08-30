В США умер первый пациент с оспой обезьян

Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян.

Как передает Арменпресс со ссылкой наРИА Новости, об этом сообщил местный департамент здравоохранения.

По данным департамента, умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон, с ослабленным иммунитетом.