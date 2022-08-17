Парламент на осенней сессии обсудит проект ужесточения порядка организации фейерверков

На осенней сессии НС РА планируется представить проект ужесточения порядка организации фейерверков. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил член Правления партии «Гражданский договор» Тигран Авинян, приехавший на территорию торгового центра «Сурмалу» для ознакомления с проведенными после взрыва поисково-спасательными работами.

«Поисково-спасательные работы близятся к завершению. Особо хочу отметить качество работы спасателей и поблагодарить их за это. Что касается случившейся трагедии, то она очень болезненная и отрезвляющая. Я уверен, что есть повод задуматься о хранении таких материалов, о фейерверках по частным случаям. Еще в 2021 году правительство обсудило и одобрило законопроект, который практически ограничил бы использование фейерверков на частных мероприятиях. Проект разрешал использование таких средств только во время государственных и общественных праздников. С этим вопросом связан большой бизнес-сектор, но я думаю, что в любом случае нужно принять жесткое решение. Я говорил с депутатом Сисаком Габриеляном, который является соавтором этого проекта, и этот вопрос в экстренном порядке будет рассмотрен на первой сессии НС», - сказал Тигран Авинян.

На вопросы журналистов о надлежащем надзоре, поскольку проверяющий орган ранее зафиксировал множество нарушений, связанных с вопросами пожарной безопасности, Тигран Авинян ответил, что хранение 4 тонн пиротехники в одном месте - это уже очень большой риск. В этом случае даже самые лучшие системы охлаждения не будут эффективны.

«Хранение 4 тонн пиротехники в одном месте уже представляет большую опасность. К таким последствиям могла бы привести и небольшая искра. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства. Помимо этого, я думаю, мы и сами должны отказаться от этой культуры проведения фейерверков. Жители зданий и домов, расположенных на расстоянии 10 км, не обязаны участвовать в нашем мероприятии. С одной стороны, мы нарушаем покой этих людей, с другой стороны, мы видим последствия хранения таких материалов», - сказал Тигран Авинян.

Он подчеркнул, что правительство должно решить и этот вопрос, и вопрос с опасными отходами, хранящимися в других местах.