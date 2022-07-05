Граждане Египта будут получать армянские визы в упрощенном порядке
20:47, 5 Июль 2022
ЕРЕВАН, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Для граждан Египта упрощен процесс получения разрешения на въезд в Армению.
Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Египте сообщает, что с 11 июля 2022 года будет упрощен визовый режим для граждан Египта. В частности, гражданам Египта больше не потребуется приглашение, выданное Полицией РА или Министерством иностранных дел. Таким образом, с вышеуказанной даты граждане Египта могут обращаться за визой непосредственно в посольство Республики Армения в Египте или любое другое дипломатическое представительство Республики Армения.
Граждане Египта могут подать заявление на получение визы через электронную визовую систему https://evisa.mfa.am/.
Кроме того, граждане Египта могут получить разрешение на въезд по прибытии в любой пункт пограничного контроля в Армении, если они имеют вид на жительство или визу в следующих странах: государства-члены ЕС, страны Шенгенской зоны, США, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Канада, Россия, Япония, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман.
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