Секретарь СБ Армении и дипломатический советник министра ВС Франции обсудили вопросы региональной безопасности
15:32, 29 Июнь 2022
Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 29 июня встретился с дипломатическим советником министра Вооруженных сил Франции Винсентом Браконье.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ, на встрече стороны коснулись вопросов региональной безопасности и возможные развитя, в контексте чего секретарь СБ Армен Григорян представил подходы Армении к обеспечению региональной безопасности.Собеседники также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
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