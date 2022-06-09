Спикер НС Армении провел встречу с мэром Страсбурга 

В рамках рабочего визита в Страсбург 9 июня председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился с мэром Страсбурга Жанной Барсегян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, поблагодарив за теплый прием, председатель НС отметил, что рад видеть соотечественника на такой должности.

Стороны обсудили детали общеармянского и общинного характера.

На встрече была подчеркнута важность сотрудничества мэра с выборными женщинами-должностными лицами Армении и необходимость обмена передовым опытом в этом контексте.