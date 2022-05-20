Мы начали важный диалог, который должен быть продолжен: премьер-министр Армении принял президента Литвы

Премьер-министр Никол Пашинян принял прибывшего в Армению с официальным визитом президента Литовской Республики Гитанаса Науседу и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем приветственном слове премьер-министр Республики Армения отметил:

“Уважаемый господин президент,

Уважаемые коллеги,

Приветствую вас в Армении и ваш визит в нашу страну. Я с теплотой вспоминаю свой последний визит в Литву, где мы начали очень важный диалог, который необходимо продолжать. Думаю, мы должны попытаться использовать этот визит для активизации наших двусторонних отношений. Принимать Вас с официальным визитом в нашей стране – очень хороший знак, и можем сказать, что наши двусторонние визиты и отношения приобрели определенную динамику, которую мы должны поддерживать.

Спасибо, что посетили нас, поддержали нас и способствовали дальнейшему развитию отношений. Думаю, мы обсудим наши двусторонние отношения и широкий круг вопросов, касающихся международной, региональной ситуации и повестки. Буду рад услышать Ваши оценки и взгляды на текущую ситуацию, наши двусторонние отношения, международное развитие и, конечно же, на нашу региональную ситуацию. Спасибо и добро пожаловать”.

В свою очередь президент Литвы отметил:

“Уважаемый господин премьер-министр,

В первую очередь хотел бы поблагодарить Вас за теплый прием, который я ощутил во всех структурах, начиная с президентской резиденции и теперь у Вас в правительстве. Думаю, есть две темы, которые очень важны. Одна из них, как Вы отметили, это двусторонние отношения между нашими странами.

Вы упомянули о своем визите прошлой осенью в Вильнюс, который я очень хорошо помню, и сейчас моя задача, моя цель – придать новое дыхание нашим отношениям в экономической, культурной и образовательной сферах. Вот почему я приехал не один. Со мной не только мои советники, но в состав моей делегации входят заместители министров транспорта и сельского хозяйства.

Очень важно найти те пункты рынка, где мы действительно сможем работать, и я думаю, учитывая тот факт, что Литва переходит к экономике с более высокой добавленной стоимостью, будут представляющие взаимный интерес новые области, такие как, например, биотехнологии, финансовые, информационные и коммуникационные технологии, которые очень быстро развиваются в нашей стране, постепенно составляя все больший процент ВВП”.

Собеседники обсудили повестку и перспективы развития армяно-литовских отношений. Никол Пашинян подчеркнул важность поддержки Литвой демократии в Армении, в ответ на что Гитанас Науседа подтвердил готовность его страны и впредь поддерживать демократический путь Армении и повестку реформ правительства. Стороны подтвердили готовность к углублению взаимовыгодного сотрудничества в экономической, технологической, образовательной и культурной сферах.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации и развитиях в регионе.

Премьер-министр представил позиции Республики Армения по демаркации армяно-азербайджанской границы, урегулированию нагорно-карабахского конфликта, разблокированию коммуникаций. Никол Пашинян коснулся договоренностей, достигнутых в результате встреч при посредничестве международных партнеров, подчеркнув, что Армения руководствуется повесткой мира, но этот процесс не может быть односторонним. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность поддержки международного сообщества и целенаправленного ответа на действия, направленные на дестабилизацию региона.

Гитанас Науседа отметил, что мир, стабильность и экономический рост представляют общий интерес для стран региона, Литвы и Европейского союза, и Литва будет и впредь вносить свой вклад в установление регионального диалога, стабильности и процветания.

Никол Пашинян поблагодарил за эту готовность и высоко оценил усилия ЕС, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, которые вместе с усилиями других международных партнеров способствуют созданию атмосферы диалога.

Двусторонне была подчеркнута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Были также затронуты вопросы сохранения армянского духовного и культурного наследия в Арцахе и вовлечения ЮНЕСКО в этот процесс.

Была подчеркнута важная роль демократии в обслуживании вызовов безопасности, защите прав человека и верховенстве закона, успехе отраслевых реформ и обеспечении экономического роста. Президент Литвы отметил, что его страна имеет некоторый опыт и готова поделиться, обменяться информацией с Арменией. Премьер-министр Пашинян приветствовал это предложение, отметив, что Армения придает важность изучению опыта успешного развития стран.