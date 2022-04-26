Глава МИД Арцаха провел встречу с руководителями парламентских фракций

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 26 апреля встретился в Национальном Собрании Республики Арцах с руководителями парламентских фракций.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся последних региональных развитий, а также урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и внешней политики Арцаха.

Давид Бабаян подчеркнул, что приоритетные задачи внешнеполитической повестки Арцаха остались неизменными: международное признание независимости Арцаха, всеобъемлющее урегулирование азербайджано-карабахского конфликта с полноценным участием официального Степанакерта, расширение и углубление двусторонних связей и сохранение геополитической субъектности Арцаха.

В контексте успешного решения вышеупомянутых задач министр отметил важность сохранения триединства Армения-Арцах-Диаспора и восприятия армянским народом Арцаха как высшей ценности.

Министр Бабаян также высоко оценил роль парламентской дипломатии как эффективного средства в достижении внешнеполитических целей.