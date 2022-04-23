Международное признание Геноцида – один из приоритетов правительства РА. Интервью Аветисяна La 2 de TVE

По инициативе посольства Армении в Испании 2-й канал государственной радиовещательной компании Испании (La 2 de TVE) подготовил специальную телерадиопередачу по случаю 107-й годовщине Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, в рамках передачи интервью испанской телекомпании дал посол Сос Аветисян, всемирно известный скрипач армянского происхождения Ара Маликян, преподаватель мадридского Автономного университета, историк Фернандо Камачо, испанский юрист армянского происхождения Эмма Акопян.

«Международное признание Геноцида армян–один из приоритетов правительства РА. Международное признание и поминовение важно не только в плане осуждения жестоких преступлений прошлого, но и в плане предотвращения геноцидов, преступлений против человечности, обеспечения человеческого достоинства и гарантий безопасности в будущем", - подчеркнул посол Сос Аветисян.

Посол также подчеркнул, что Армения долгие годы находится в авангарде борьбы с этим преступлением на международной арене, отметив, что в 2015 году усилиями Армении в списке международных дней ООН 9 декабря был закреплен как Международный день памяти и достоинства жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления.

Программа транслировалась и по ряду других испанских телеканалов.