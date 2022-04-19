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Российским миротворческим контингентом обезврежена артиллерийская позиция в районе села Чартар

Российским миротворческим контингентом обезврежена артиллерийская позиция в районе села Чартар

В ходе проведения инженерных работ российским миротворческим контингентом  в зоне нагорно-карабахского конфликта была обезврежена артиллерийская позиция в районе села Чартар. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на телеграм-канал МС РФ, всего было уничтожено два 152-мм артиллерийских орудия и 60 боеприпасов.


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