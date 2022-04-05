Закрепление Арменией обязанности быть гарантом безопасности Арцаха - гарант будущего армянского народа: НС Арцаха

Национальное Собрание Республики Арцах 5 апреля на внеочередном заседании приняло заявление. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в заявлении говорится:

«Национальное Собрание Республики Арцах как высший представительный орган, имеющий первичный мандат народа Арцаха, выражая мнение и позицию широких общественно-политических кругов, призывает сформировать на всеармянском уровне общенациональную сплоченность вокруг касающихся судьбы Арцаха вопросов.

Убеждены, что Республика Армения и Республика Арцах, имея полноценную поддержку армянских общин диаспоры и став одним кулаком, вместе могут противостоять региональным вызовам, защищая наши национальные интересы.

В этот сложный период геополитических реалий, когда Азербайджан, пытаясь привести к провалу деятельность российской миротворческой миссии, продолжает периодически обстреливать армянские населенные пункты, взрывает газопровод, пытается терроризировать проживающих на своей родной земле мирных жителей, продолжает захватывать новые территории, Национальное Собрание Республики Арцах подтверждает волю и решимость народа Арцаха, видение начавшейся в 1988 году национально-освободительной борьбы, вытекающей из права на свободную жизнь на своей исторической родине.

Декларацией от 2 сентября 1991 года, а затем путем всенародного референдума народ Арцаха в соответствии со всеми международными нормами сформировал Нагорно-Карабахскую Республику (Республику Арцах). За 30 лет мы прошли через победы и неудачи. В результате войны, навязанной нам 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня, мы понесли человеческие и территориальные потери. Однако ничто и никто не может лишить нас права на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой. Преклоняясь перед памятью всех жертв нашей борьбы за существование, мы констатируем нашу преданность и готовность быть последовательными в процессах международного признания Республики Арцах и восстановления территориальной целостности.

После 44-дневной войны 2020 года наша обстановка в области безопасности коренным образом изменилась, и установившийся в регионе хрупкий мир поддерживается усилиями Армии обороны Арцаха и российских миротворческих сил. Как показали события последних полутора лет, наши враги продолжают свой план по выселению армян из Арцаха.

В текущих условиях только закрепление Арменией обязанности быть гарантом безопасности Арцаха и формирование атмосферы всеармянского единства могут создать достаточные условия для того, чтобы гарантировать будущее армянского народа на родной земле.

Дорогие соотечественники,

Ключ к существованию армянской государственности и безопасности армянского народа находится в Арцахе».