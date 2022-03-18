В Афинах состоялась презентация книги греческого историка о Геноциде армян

В книжном магазине афинского издательства «Бациулас» состоялась презентация книги греческого историка Александроса Пигадаса «Нация и национальные меньшинства: Изучение Геноцида армян», в которой принял участие чрезвычайный и полномочный посол РА в Греции Тигран Мкртчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Греции.

Тигран Мкртчян согласился с мнением молодого ученого, что международное признание Геноцида армян имеет важное значение, не только для восстановления исторической памяти и справедливости, но и с точки зрения защиты прав человека, и в этом смысле признание геноцида со стороны правопреемников совершивших геноцид может лишь символизировать зрелость данного государства и общества.

Посол также коснулся значения Резолюции по предотвращению геноцида, предложенной Арменией в Совете ООН по правам человека, и подчеркнул то обстоятельство, что многие государства, включая и Грецию, выступили в качестве соавторов резолюции.

В книге рассмотрены болезненные страницы истории армянского народа, события и обстоятельства, предшествовавшие геноциду, в то же время затрагивается и процесс формирования армянской диаспоры, а также усилия, направленные на международное признание и осуждение преступления Геноцида. Книга играет особую роль в изучении армянского вопроса и политики запланированного истребления армян.

На презентации книги с речью выступил также председатель Комиссии Ай-Дат АРФД Греции Арутюн Спарталян.