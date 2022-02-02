МИД КНДР призвал США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна

Сложная ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове вызвана действиями США, Вашингтону следует отказаться от враждебного подхода в отношениях с КНДР. Соответствующее сообщение в среду было опубликовано на сайте министерства иностранных дел народной республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Причина того, что ситуация на Корейском полуострове [периодически] обостряется, заключается во враждебной политике США по отношению к КНДР. Только за последние годы США провели сотни совместных военных учений, которые они обещали приостановить, и поставили Южной Корее или расположили на соседствующей с Корейским полуостровом территории самые современные наступательные средства и ядерное стратегическое вооружение, что представляет прямую угрозу безопасности нашей страны", - заявили в министерстве.

Пхеньян напомнил о заявлении министра иностранных дел Китая Ван И, который 14 января отметил, что санкции против КНДР лишь обострят ситуацию. "США следует прекратить действия, представляющие угрозу нашей стране, и отказаться от враждебной нам политики, прежде чем публично говорить о так называемых дипломатическом решении и диалоге", - говорится в сообщении МИД КНДР.

Ранее источник ТАСС в ООН сообщил, что США запросили проведение 3 февраля закрытой встречи СБ ООН по ракетным испытаниям КНДР. США добиваются расширения санкций СБ ООН в отношении КНДР за новые ракетные испытания. В середине января они уже пытались выступить с такой инициативой, однако не получили поддержки со стороны России и Китая.