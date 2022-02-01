Армения придает большое значение крепким дружеским отношениям с Китаем: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю китайского Нового года направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и председателю Госсовета КНР Ли Кэцяну поздравительные послания.

Как передает «Арменпресс», в правительстве РА сообщили, что в поздравительном послании, адресованном председателю КНР, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю Вас от всего сердца и шлю наилучшие пожелания дружественному народу Китая по случаю китайского Нового года - Дня весны. Весна - это праздник, который в Китае имеет глубокие исторические корни и в то же время это самый популярный семейный праздник. Пусть он принесет Вам здоровье, новые достижения и радость во все Ваши семьи.

Армения придает большое значение постоянному укреплению и углублению традиционных дружественных отношений с Китаем во благо наших народов.

Примите, Ваше Превосходительство, мои наилучшие пожелания, крепкого Вам здоровья и успехов».

В послании, адресованном председателю Госсовета КНР, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и Правительству Китая по случаю китайского Нового года - Дня весны. Пусть он принесет Вам дальнейшее развитие, процветание и счастье дружественному народу Китая.

Армения придает большое значение последовательному сближению и укреплению многостороннего сотрудничества с Китаем, основанному на традиционной дружбе, взаимном доверии и взаимной выгоде.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов! Дружественному Китаю - мира и новых достижений».