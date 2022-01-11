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Новоназначенный постпред Армении вручил верительные грамоты генеральному секретарю Совета Европы

Новоназначенный постпред Армении вручил верительные грамоты генеральному секретарю Совета Европы

Новоназначенный постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян 11 января вручил верительные грамоты генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе частной беседы после церемонии вручения верительных грамот Арман Хачатрян отметил, что правительство Армении высоко ценит оказываемую Советом Европы поддержку в области демократических реформ, обеспечения верховенства права и защиты прав человека. Постоянный представитель подтвердил приверженность правительства Республики Армения углублению повестки сотрудничества с Советом Европы, подчеркнув важность реализации плана действий Армения-СЕ на 2019-2022 гг..

В ходе беседы, коснувшись гуманитарных последствий 44-дневной войны, Арман Хачатрян подчеркнул важность репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц, беспрепятственного доступа международных организаций в Арцах, а также привлечения полномочных органов Совета Европы.

Была подчеркнута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Поздравляя постпреда с назначением, генеральный секретарь СЕ пожелала ему плодотворной работы на благо дальнейшего расширения и развития отношений Армения-СЕ.


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