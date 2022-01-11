Новоназначенный постпред Армении вручил верительные грамоты генеральному секретарю Совета Европы

Новоназначенный постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян 11 января вручил верительные грамоты генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе частной беседы после церемонии вручения верительных грамот Арман Хачатрян отметил, что правительство Армении высоко ценит оказываемую Советом Европы поддержку в области демократических реформ, обеспечения верховенства права и защиты прав человека. Постоянный представитель подтвердил приверженность правительства Республики Армения углублению повестки сотрудничества с Советом Европы, подчеркнув важность реализации плана действий Армения-СЕ на 2019-2022 гг..

В ходе беседы, коснувшись гуманитарных последствий 44-дневной войны, Арман Хачатрян подчеркнул важность репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц, беспрепятственного доступа международных организаций в Арцах, а также привлечения полномочных органов Совета Европы.

Была подчеркнута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Поздравляя постпреда с назначением, генеральный секретарь СЕ пожелала ему плодотворной работы на благо дальнейшего расширения и развития отношений Армения-СЕ.