Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Арменией и Катаром в сфере гражданской авиации
Посол Республики Армения в Катаре Армен Саркисян 10 января встретился с директором Главного управления гражданской авиации Катара Мухаммадом Фалех аль-Хаджри.
Как сообщает «Арменпресс», на встрече были обсуждены возможности расширения и углубления сотрудничества между Арменией и Катаром в сфере гражданской авиации.
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