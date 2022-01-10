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Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Арменией и Катаром в сфере гражданской авиации

Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Арменией и Катаром в сфере гражданской авиации

Посол Республики Армения в Катаре Армен Саркисян 10 января встретился с директором Главного управления гражданской авиации Катара Мухаммадом Фалех аль-Хаджри.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече были обсуждены возможности расширения и углубления сотрудничества между Арменией и Катаром в сфере гражданской авиации.


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