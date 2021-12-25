За сутки в Грузии от коронавируса умерли76 человек

По состоянию на 25 декабря в Грузии зарегистрировано 2090 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 922.707 человек.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 1768 пациентов. Всего в стране инфицировано 878 022 человека. Всего в стране от инфекции умерло 76 человек, всего— 13 443 человека.