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Грачья Саркисян принес присягу и вступил в должность мэра Еревана

Грачья Саркисян принес присягу и вступил в должность мэра Еревана

На торжественном заседании Совета старейшин Еревана состоялась церемония присяги новоизбранного мэра Еревана Грачья Саркисяна. 

Как передает Арменпресс, на церемонии присутствовали премьер-министр РА Никол Пашинян, спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян и другие высокопоставленные лица.

Грачья Саркисян поклялся «соблюдать Конституцию Республики Армения, законы, решения Совета старейшин Еревана, честно и добросовестно осуществлять полномочия мэра Еревана, служить во имя процветания Еревана и благополучия его жителей". 

После официальной части присяги ему вручили символическую цепь мэра Еревана.

В своем выступлении новоизбранный мэр отметил, что взял на себя большую ответственность,став мэром Еревана – города, которому более 2800 лет. «Перед нами – множествопроблем, требующих эффективных и фундаментальных решений, от точных решений которых зависит устойчивое развитие нашей столицы Еревана. После выборов 2018 года была проделана большая работа, которая является результатом совместной деятельности. Наша цель - реализация амбициозных, но реалистичных программ на основе предвыборной программы блока «Мой шаг», сотрудничая также с оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Луйс».  Управление городской инфраструктурой требует системного подхода и должно основываться на эффективном управлении, новаторских подходах и ежедневной самоотверженной работе», - сказал мэр Саркисян.


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