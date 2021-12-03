Кипр принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана в отношении армян

3 декабря Палата представителей Кипра единогласно приняла резолюцию «Продолжающаяся агрессия Азербайджана против армян и ситуация в Нагорном Карабахе». Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Республики Армения в Республике Кипр.

«В резолюции осуждается агрессия Азербайджана против Армении и Арцаха. В ней требования выполнения положений заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и немедленного освобождение пленных. В то же время она призывает международное сообщество действовать активнее, чтобы положить конец агрессии Азербайджана против Армении. Она также призывает международные организации оказывать гуманитарную помощь народу Арцаха.

Резолюция также осуждает участие Турции в войне, развязанной против Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении посольства.