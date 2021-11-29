В связи с выявлением нового штамма Covid-19 въезд в Армению из ряда стран будет ограничен

В связи с выявлением нового омикрон штамма Covid-19 въезд в Армению из ряда стран будет ограничен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Вирус продолжает мутировать. Обнаружен новый штамм, отличающийся от предыдущих своей большей активность

«Последний штамм, который начал распространяться из Южной Африки, называется омикрон. Скорость его распространения довольно высока. К несчастью, этот вирус имеет 50 мутаций», - сказала Анаит Аванесян.

В настоящее время, помимо его способности к распространению, проводится тщательное исследование особенностей недавно зарегистрированного штамма. Министерство здравоохранения РА, следуя указаниям ВОЗ, планирует ввести некоторые ограничительные меры для граждан из ряда стран.

«Мы предусматриваем временное ограничение въезда в Армению граждан из ряда стран, таких как Южно-Африканская Республика, Республика Ботсвана, Королевство Лесото, Республика Намибия, Республика Зимбабве, Республика Мозамбик, Мадагаскар и Танзания», - сказала Анаит Аванесян.

Ежедневно в Армении регистрируется снижение количества случаев заражения Covid-19. Снижение уровня смертности обычно бывает через 2-3 недели. Согласно министерству, в ближайшее время количество летальных исходов снизится.