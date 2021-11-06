Бывший инженер Tesla будет работать в Apple над созданием беспилотного автомобиля. Bloomberg

Американская компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, команда которого занималась созданием автомобиля без водителя.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным Bloomberg, над автомобильным программным обеспечением будет работать Мур под руководством Стюарта Бауэрса, также проработавшего в Tesla до середины 2019 года.

Apple официально не подтвердила разработку собственного беспилотного автомобиля, отказавшись от комментариев

По данным СМИ, компания намерена запустить производство собственных автомобилей в 2024 году.