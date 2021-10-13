Тринадцать жителей Филиппин погибли, девять считаются попавшими без вести из-за тропического шторма Kompasu ("Компасу"), бушующего на севере архипелага.

Как сообщает в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на филиппинское Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий, циклон вызвал наводнения и оползни в провинции Палаван на крупнейшем филиппинском острове Лусон и в других регионах страны.

В провинции Палаван затоплены семь деревень. Власти эвакуировали в безопасные районы около 2 тыс. человек.

Ущерб экономике регионов, пострадавших от тропического шторма, по предварительным данным, составил почти $10 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тропический шторм Kompasu сформировался в Тихом океане 11 октября. Он стал 18-м по счету в этом сезоне в Азии. Во вторник сообщалось о девяти погибших.