Раны еще не зажили: спецпредставитель ЕС о 44-дневной войне

Раны еще не зажили, но есть возможность восстановить безопасный, процветающий и мирный Южный Кавказ. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар по случаю годовщины развязанной Азербайджаном 44-дневной войны против Арцаха.

«Сегодня наши мысли с теми, кто потерял близких в 44-дневной войне и 30-летнем конфликте. Раны еще не зажили, но есть возможность восстановить безопасный, процветающий и мирный Южный Кавказ. Европейского Союза поддерживает своих партнеров в достижении этой цели», - отметил Клаар.