Франция не пожалеет усилий для возобновления диалога в рамках сопредседателей МГ ОБСЕ

Франция приложит все усилия, чтобы способствовать возобновлению диалога между Арменией и Азербайджаном в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью урегулирования конфликта и стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении посольства Франции в Армении, распространенном по случаю годовщины войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

«Посольство Франции в Армении сегодня в 11:00 минутой молчания почтило память жертв прошлогоднего кровопролитного конфликта. Мы выражаем наши искренние соболезнования и поддержку семьям погибших и раненых», - говорится в сообщении посольства.

27 сентября отмечается годовщина 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах.