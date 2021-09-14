Премьер-министр Армении принял Ивана Корчока

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком, находящимся с официальным визитом в Армении.

«Премьер-министр приветствовал визит г-на Корчока в Армению и выразил удовлетворение заинтересованностью Словакии в установлении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении правительства.

В этом контексте премьер-министр коснулся ситуации, создавшейся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах в прошлом году, невыполнения Азербайданом договоренностей о возвращении армянских военнопленных, а также вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении.

Премьер-министр представил шаги, предпринятые правительством Армении, ожидания Армении от международного сообщества и подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Согласно сообщению правительства, Никол Пашинян коснулся и вопросов сотрудничества РА-ЕС, подчеркнул необходимость содействия реформам для развития и укрепления в Армении демократии.

Глава МИД Словакии отметил заинтересованность своего правительства в развитии многостороннего сотрудничества с Арменией. Иван Корчок отметил важность реализации большого потенциала сотрудничества в сферах экономики, в том числе бизнес-связей, торгово-экономических отношений, связей в области информационных технологий. Армянскому народу и премьер-министру Армении он передал дружественные послания руководства Словакии.

Иван Корчок заявил, что впечатлен результатами внеочередных парламентских выборов в Армении, и подчеркнул, что, несмотря на последствия эпидемии и войны, Армения идет по пути развития.

Он подчеркнул, что Словакия ценит усилия Армении, направленные на установление стабильности и мира в регионе и работу по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Министр иностранных дел Словакии счел необходимым осуществление действий по укреплению в регионе доверия и выразил поддержку своей страны усилиям сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями об укреплении демократических институтов в Армении и о процессах, происходящих в регионе.