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Никол Пашинян посетит с официальным визитом Грузию

Никол Пашинян посетит с официальным визитом Грузию
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян 8 сентября посетит Грузию с официальным визитом. Об этом Пашинян заявил в своем выступлении во время обсуждения правительственной программы в Национальном Собрании.

Премьер-министр РА подчеркнул заинтересованность Премьер-министра Грузии Ираклия Гарбашвили в активизации армяно-грузинского экономического сотрудничества.

«Не могу не отметить личный вклад премьер-министра Гарибашвили в организацию возвращения наших пленников 12 июня», - сказал Пашинян, сообщает Арменпресс.
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