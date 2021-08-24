Никол Пашинян посетит с официальным визитом Грузию
12:58, 24 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян 8 сентября посетит Грузию с официальным визитом. Об этом Пашинян заявил в своем выступлении во время обсуждения правительственной программы в Национальном Собрании.
Премьер-министр РА подчеркнул заинтересованность Премьер-министра Грузии Ираклия Гарбашвили в активизации армяно-грузинского экономического сотрудничества.
«Не могу не отметить личный вклад премьер-министра Гарибашвили в организацию возвращения наших пленников 12 июня», - сказал Пашинян, сообщает Арменпресс.
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