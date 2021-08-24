Никол Пашинян посетит с официальным визитом Грузию

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян 8 сентября посетит Грузию с официальным визитом. Об этом Пашинян заявил в своем выступлении во время обсуждения правительственной программы в Национальном Собрании.



Премьер-министр РА подчеркнул заинтересованность Премьер-министра Грузии Ираклия Гарбашвили в активизации армяно-грузинского экономического сотрудничества.



«Не могу не отметить личный вклад премьер-министра Гарибашвили в организацию возвращения наших пленников 12 июня», - сказал Пашинян, сообщает Арменпресс.