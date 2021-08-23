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Аршак Карапетян обсудил вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества

Аршак Карапетян обсудил вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества

23  августа  в  Центре РФ «Патриот» министр обороны РА Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия военно-промышленной выставки «Армия-2021»  и  Армейских международных игр.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в этот же день министр обороны РА провел ряд встреч с руководителями крупнейших российских военно-промышленных компаний, на которых был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем Аршак Карапетян обсудил весь комплекс вопросов армяно-российского военно-технического сотрудничества с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым и директором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым.

 


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