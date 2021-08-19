Талибы хотят  иметь дружеские отношения со всеми странами, включая США. официальный представитель

Движение Талибан в Афганистане ожидает международного признания и хочет дружеских отношений со всеми странами, включая Соединенные Штаты.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

«Мир не должен бояться нас, он должен нас знать. Мы хотим иметь дружеские отношения со всеми странами мира, включая США», - сказал Муджахид.

Ситуация в Афганистане резко обострилась, особенно в первой декаде августа. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время