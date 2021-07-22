Пандемия и война помешали процессу репатриации: Заре Синанян

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, после заседания правительства, затронул вопрос репатриации. «После 2018 года довольно много наших соотечественников в Армении купили недвижимость, часть из них была репатриирована. Но пандемия и война помешали непрерывности этого процесса», - как сообщает «Арменпресс», отметил Заре Синанян.

Касаясь заявления и. о. министра экономики Ваана Керобяна, что в Армении создается большое количество рабочих мест, и необходимо привлечь наших соотечественников из диаспоры, Синанян сказал: «Обеспечение рабочими местами не просто призыв, когда количество рабочих мест значительно увеличивается, это уже действие, связанное с репатриацией», - сказал он.