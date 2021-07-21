Член блока «Айастан», кандидат в депутаты Армен Чарчян возьмет свой депутатский мандат. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам заявил адвокат Армена Чарчяна Арам Вардеванян после вынесения решения суда об освобождении Армена Чарчяна под залог.

«Могу сказать, что Армен Чарчян возьмет свой депутатский мандат», - сказал Вардеванян.

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение удовлетворить ходатайство об освобождении под залог члена блока «Айастан», руководителя медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна. Чарчян будет освобожден под залог в 15 млн драмов.