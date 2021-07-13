Чем обусловлена активность иностранцев, желающих вакцинироваться в Армении

Очередь иностранцев, выстроившаяся в Ереване, на Северном проспекте, у мобильной группы вакцинации от COVID-19, обусловлена изменением процедуры вакцинации иностранцев.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РА Рипсиме Хачатрян.

«Очереди связаны с новым изменением, согласно которому с 15 числа этого месяца право на вакцинацию в Армении будут иметь лишь те иностранные граждане, которые проведут здесь более 10 дней. Возможно, в связи с этим граждане соседней страны в эти дни с большей активностью приходят на вакцинацию» » - сказала Рипсиме Хачатрян.

В приказ Министра здравоохранения от 23 апреля 2021 года № 1393-Л внесены изменения и дополнения. Соответственно, изменилась политика бесплатных прививок от COVID-19 для иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства Республики Армения. С 15 июля 2021 года вакцинация указанных лиц вакциной «Астра Зенека» будет проводиться только в случае их пребывания в Армении более 10 дней.