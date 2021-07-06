Президент Армении поздравил баронессу Кэролайн Кокс по случаю дня рождения
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание члену Палаты лордов Соединенного Королевства баронессе Кэролайн Кокс по случаю дня рождения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:
«Вы всегда были рядом с армянским народом, разделяли нашу боль и страдания, всячески поддерживали нашу справедливую борьбу за свободу и независимость. Ваши более восьмидесяти визитов в Арцах - лучшее свидетельство настоящей дружбы.
Пользуясь случаем, хочу выразить Вам глубокую благодарность за Ваш бесценный труд с первого дня войны и за Ваши призывы к международному сообществу защищать права народа Арцаха. Уверен, что Вашу безграничную щедрость и преданность народу Армении и Арцаха будут помнить веками».
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