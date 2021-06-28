Гостевой дом в Гюмри, наполненный юмором: История успеха от Конверс Банка

Гостеприимство и чувство юмора жителей Гюмри неоспоримы. И во многих случаях эти две характерные черты становятся основой для бизнеса в Гюмри и служат залогом успеха.

Грач Гюрджоглян основал бизнес гостевого дома в Гюмри еще в 2016 году, выделив для этой цели часть дома. Позже, в 2018 году, было принято решение о расширении гостевого дома. Партнером в реализации проекта стал Конверс Банк, при поддержке которого Грач Гюрджоглян приобрёл соседний дом, превратив его в гостевой.

Сегодня его гостевой дом востребован и любим. Недостатка в гостях и туристах нет. И он снова задумывается о расширении, открытии новых, смежных видов бизнеса.

«Целей много, но это зависит от периода, по крайней мере, можно еще раз обратиться, взять больше денег и купить дом, создать еще больше бизнесов, представить людям Армению, представить Гюмри в более приятном свете, , чтобы, когда гость приезжает в Гюмри, стремился бы задержаться здесь подольше ․․․ «Потому что мы обязаны развивать нашу страну своим трудом», - говорит он.

Финансирование проекта осуществлялось в рамках продукта Конверс Банка «Гюмри». Подробности: https://www.conversebank.am/en/gyumriloan/

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