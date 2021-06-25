Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Папа напомнил о своем визите в Армению

Папа напомнил о своем визите в Армению

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Папа Франциск во время встречи с членами Ассамблеи Общества милосердия восточных церквей (РОАКО) напомнил о своем визите в Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Vaticannews.

«В конце моей апостольской поездки в Армению в 2016 году мы с Католикосом Гарегиным II выпустили голубей в небо в знак мира на всем Кавказе. К сожалению, в последние месяцы ситуация снова ухудшилась. Благодарю вас за внимание к ситуации в Грузии и Армении, направленное на то, чтобы католическая община могла и в дальнейшем быть знакомой с евангелической жизнью», - сказал Папа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации