Папа напомнил о своем визите в Армению

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Папа Франциск во время встречи с членами Ассамблеи Общества милосердия восточных церквей (РОАКО) напомнил о своем визите в Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Vaticannews.

«В конце моей апостольской поездки в Армению в 2016 году мы с Католикосом Гарегиным II выпустили голубей в небо в знак мира на всем Кавказе. К сожалению, в последние месяцы ситуация снова ухудшилась. Благодарю вас за внимание к ситуации в Грузии и Армении, направленное на то, чтобы католическая община могла и в дальнейшем быть знакомой с евангелической жизнью», - сказал Папа.