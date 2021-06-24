Совет армян Франции поздравил Никола Пашиняна

Совет французских армян поздравил Никола Пашиняна с результатами выборов, на которых его партия одержала убедительную победу. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Офисом Совета французских армян.

«Международные наблюдатели заявили, что голосование прошло в условиях здоровой демократии. Совет французских армян надеется, что после 2020 года, который был отмечен войной, пандемией COVID-19, последовавшими беспорядками и началом предвыборной кампании выборов 2021 года, в стране восстановится спокойствие и будет обеспечено процветающее будущее, основанное на республиканской демократии и демократическом управлении. Совет французских армян, развившийся в стране с фундаментальными республиканскими ценностями и распространяющей их во многих странах мира, будет рад участвовать в распространении этих ценностей и в Армении, а также в экономическом, образовательном и культурном развитии страны», - говорится в заявлении.

Основываясь на всеобщих и республиканских принципах, лежащих в основе величия Франции, миссия Совета армян Франции заключается в расширении и укреплении действий, направленных на армянство, его влияние и коммуникативность во Франции и, с другой стороны, на развитии франко-армянских отношений во всех сферах: культура, экономика, исследования, образование, право, здоровье и др. Совет французских армян построен на максимально инклюзивной основе, в том числе, с проявлением доброй воли, без каких-либо различий. Как было объявлено, программа Совета французских армян, составленная примерно 100 добровольцами в 10 рабочих группах, была опубликована на французском языке 14 июня 2021 года.