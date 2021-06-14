Никол Пашинян объявил о бескомпромиссной борьбе с избирательными взятками

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», на встрече с избирателями в общине Авшар объявил, что «стальным» мандатом займется всеми, кто попытается навязать свою волю граждан Республики Армения на выборах и иметь незаконное влияние. Как сообщает Арменпресс, и.о. премьер-министра подчеркнул, что в Армении продолжается борьба с теми, кто дает взятки на выборах

«Произошли очередные аресты. На этот раз в административном административном районе Малатия-Себастия Еревана. Пусть никто не сомневается, что в первую очередь, я лично стальным молотком разобью всех тех толстосумов, кто попытается силой повлиять на волю граждан Республики Армения на выборах и оказывать незаконное влияние.

Я говорю, что со всеми людьми, будь они в органах местного самоуправления, в частных учреждениях, которые пытаются незаконным образом влиять на волю граждан, я буду лично иметь дело со «стальным» мандатом», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра предупредил, что 20 июня закончатся бархатные дни, наступят времена «стального» мандата.

«Потом пусть никто не говорит, что мы не предупреждали», - заключил Пашинян.