За первые 5 месяцев 2021 года доходы госбюджета выше, чем в 2019 и 2020 годах

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Налоговые поступления, собранные в Армении за первые 5 месяцев 2021 года, составили 618,4 млрд драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом в начале заседания правительства заявил председатель Комитета государственных доходов Эдуард Оганесян.

"Суммы, возвращенные налогоплательщикам и физическим лицам по различным видам налогов, составили 68,6 млрд драмов. Указанные показатели имеют положительное отличие от сопоставимых данных и в 2020, и в 2019 гг. В частности, отмечу, что собранные доходы в размере 618,4 млрд драмов на 47․2 млрд больше сопоставимых данных 2019 года и на 34,8 млрд драмов больше сопоставимых данных 2020 года. Что касается возвращенных денег в 2021 году, 68,6 млрд драмов - это примерно на 25 млрд драмов больше, чем деньги, возвращенные в 2019 году, на 15 млрд драмов больше, чем деньги, возвращенные в 2020 году", - сказал председатель Комитета государственных доходов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сообщил, что по итогам всего 2019 года зафиксирован рост налоговых поступлений на 40%. «Другими словами, при росте на 40% у нас теперь есть рост на 8,3% по сравнению с 2019 годом. Хочу подчеркнуть, что все это происходит на фоне возврата денег», - сказал Никол Пашинян.