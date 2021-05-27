Предпримет все шаги для возвращения 6 пленных армянских военнослужащих: замначальника ГШ ВС

Армянская сторона делает все, предпримет все необходимые шаги, чтобы как можно скорее вернуть 6 пленных армянских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заверил заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян.

Саркисян призвал в эти дни объединиться вокруг государства и армии, не клюнуть на удочку, отметив, что Азербайджан распространяет большое количество дезинформации.

«Министерство обороны делает и будет делать все возможное. Армия проводит свои операции на основе необходимого анализа. Мы предпринимаем все шаги для исправления этой ситуации, чтобы подобные случаи не повторялись снова, все делается для того, чтобы наши пленные военнослужащие вернулись как можно скорее», - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что граждане должны быть уверены, что Минобороны и Вооруженные силы контролируют ситуацию. «Мы сделаем все, чтобы вернуть этих пленных, предпримем все необходимые шаги, между строк моих слов все уже сказано», - сказал Саркисян.

Коснувшись ситуации в Сюнике, он отметил, что на момент его приезда в Национальное Собрание ситуация в Сюнике была нормальной, таких инцидентов, как в Гегаркунике, не зафиксировано.

Рано утром 27 мая шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана.