Скончался Католикос-Патриарх Армянской Католической церкви Григор Капроян

Утром 25 мая в Бейруте скончался Католикос-Патриарх Армянской Католической церкви епископ Григор Капроян.

Григор Капроян родился 15 ноября 1934 года в сирийском городе Алеппо. Он был рукоположен в священники 28 марта 1959 года, а в 1977 году стал епископом.

Как сообщает «Арменпресс», Епископ Григор Капроян Католикосом-Патриархом Армянской Католической церкви Дома Киликийского стал 25 июля 2015 года, заменив Нерсес-Петроса XIX Тармуни. До апреля 2013 года Григор Капроян был епископом армян-католиков Франции.