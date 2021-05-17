Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ состоится 1 июля

Заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности состоится 1 июля. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом во время встречи со спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном сообщил спикер Госдумы РФ, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

“Совершенно очевидно, что Пандемия оставила свой след. Сейчас она постепенно отступает. Поэтому я надеюсь, что мы скоро встретимся в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая состоится 1 июля”, - сказал Володин.

Мирзоян и Володин обсудили отношения между Арменией и Россией, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Наши отношения развиваются в рамках межпарламентских контактов”, - сказал Володин.

Он отметил, что президент России многое сделал для прекращения военных действий нагорно-карабахского конфликта.

Мирзоян сказал, что Армению и Россию связывают особые отношения, основанные на многовековой истории. “Это отношения между стратегическими партнерами и союзниками. Убежден, что ни у кого нет сомнений, что эти отношения будут динамично развиваться и укрепляться”, - подчеркнул Мирзоян.

Заседание Совета ОДКБ планируется провести в Душанбе.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность Ассамблеи и состоит из спикеров Парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В настоящее время ПА ОДКБ возглавляет спикер Госдумы.